Tērauds: Mums ir jābūt vienmēr gataviem uzklausīt

Jāsāk jau ar to, ka pirmie psihiatriskie medikamenti, ko mēs šobrīd izmantojam nāk no 50.gadiem. Psihoterapijas metodes, kas pamazām attīstījās un milzīgu pretestību izgāja visā pasaulē, viņas ir kādus 100 gadus vecas. Tātad pirms tiem 100 gadiem faktiski bija pacientu aprūpe un pieskatīšana, un dažādas, mūsdienu skatījumā, eksotiskas metodes. Piemēram, viena no metodēm pirms vairāk kā 100 gadiem, kas arī Rīgā tika ieviesta, bija malārijas drudža terapija. Mēģināja visādus paaugstinātas temperatūras stāvokļus, febrilus stāvokļus panākt, lai izraisītu organismam šoku un tādā veidā pārietu psihozes, jo faktiski jau ārstēšanas nebija nekādas.

Tad parādījās insulīna komatozā terapija, kas jau šobrīd ir pazudusi no aprites. Bet no 30.gadu beigām, no 40.gadiem parādījās viena no tādām, arī mūsdienās aktuālām, terapijām, kas ir elektrokonvulsīvā terapija, kas ir apaugusi ar leģendām, ar filmām, ar aizspriedumiem. “Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu” un citi darbi ir visiem zināmi, bet šī metode joprojām ir palikusi aktuāla, viņa pat joprojām attīstās arī pasaules kontekstā. Un jāsaka tā, ka Latvijā mēs šo metodi izmantojam stipri par maz, mums ir atsevišķi pacienti gada griezumā, kas viņu saņem, praktizē šobrīd Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, Daugavpils, mēs ļoti reti Rīgā, mums šobrīd nav tehnisku iespēju uz doto brīdi. Līdz ar to no tādām vecām metodēm vienīgā, kas ir izdzīvojusi, ir elektrokonvulsīvā terapija. Kas attiecas uz ķirurģiskjām metodēm - nu, tad tās ir kādu zinātnisku institūciju paspārnē pasaulē atsevišķās vietās, bet nu lobotomijas neviens sen vairs netaisa nekur.