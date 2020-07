15 gadus vecais Bertāns Baltijas PRO driftā debitē ar uzvaru

Igaunijas ziemeļos esošajā Kehala Ring Nikolass Bertāns bija startējis jau pirms diviem gadiem Latvijas drifta kausa ProAm klases ietvaros, tādēļ uz sacensībām viņš ar komandu devās jau ar zināmu pieredzes bagāžu par konkrēto trasi. Piektdienas treniņos negāja viegli, jo automašīnai pietrūka saķeres ar asfaltu, kā arī pēc kontakta ar vienu no konkurentiem tika izsista no vietas riteņu ģeometrija.

Pirmais kvalifikācijas brauciens tika aizvadīts vēl sausos apstākļos, kuros ar lielisku sniegumu Nikolasam izdevās iegūt teju maksimālo vērtējumu – 96 punktus. Otrā brauciena laikā uzlija lietus, un, lai arī citi braucēji uzlaboja savu punktu guvumu, neviens no viņiem nepietuvojās jaunā sportista uzliktajai latiņai. Tas attiecīgi nozīmēja uzvarētu kvalifikāciju un automātisku iekļūšanu finālbraucienu TOP 8 kārtā.

Finālbraucieni solījās būt aizraujoši, bet vienlaikus grūti, jo žūstošajā trasē saķeres līmenis ar asfaltu mainījās līdz ar katru iebraucienu. Papildus izaicinājums šajos tandēmos bija arī šaurā trases konfigurācija, kas pieprasīja precīzu braukšanu gan vadošajā, gan sekojošajā pozīcijā. “Izšķirīga bija koncentrācija jau no pašiem pirmajiem metriem - ja neizdevās iemetiens un pirmais līkums, tad izbraukt tālāko trasi labi bija praktiski neiespējami,” trases specifiku skaidro Nikolass Bertāns.

TOP 8 kārtā jaunajam pilotam pretī stājās lietuvietis Valdas Vindžigelskis, kurš TOP 16 bija pārspējis Nikolasa tautieti Rolandu Bērziņu. Tā kā Bertāns kvalifikācijā bija pirmais, tad viņš kā pirmais arī devas trasē. “Pa priekšu braucot, sanāca ar vienu riteni izslīdēt no trases, tādēļ sapratu, ka sekojošajā braucienā jābrauc uz pilnu. Tas arī izdevās, tomēr ar to nepietika, lai sadzēstu pirmā brauciena kļūdu, un tiesneši lēma par pārbraucienu,” pirmo tandēmu raksturo 15 gadus vecais sportists.

Pārbraucienā gan Bertāns lietuviešu konkurentam neatstāja nekādas cerības un, neraugoties uz nelielu kontaktu, izcīnīja pārliecinošu uzvaru. Pusfinālā sekoja negaidīti sīva cīņa ar igauni Alanu Lattu: “Treniņos biju pabraucis ar Lattu kopā un tajos viņš neizskatījās pārliecinoši. Tomēr pirmajā pusfināla braucienā viņš bija negaidīti tuvu, tādēļ sekojošajā pozīcijā spiedu visu no sevis ārā, mēģinot tikt viņam līdzi. Sanāca labi nosekot un attiecīgi iekļuvu finālā.”

Fināls solījās būt ļoti spraigs, jo pretī stājās Nikolasa jaunais komandas biedrs un viens no spēcīgākajiem Baltijas drifteriem, lietuvietis Benediktas Čirba, kurš sevi ir pierādījis arī Eiropas līmeņa sacensībās. Bertāns gan no skaļā uzvārda nenobijās un savā vadošajā braucienā demonstrēja lielisku sniegumu, spējot pat nedaudz aizmukt no titulētā pretinieka. Apmainoties lomām, arī Nikolasam nebija viegli tikt līdzi Čirbam, tomēr lietuvietis pieļāva būtisku kļūdu, iebraucot tiesnešu aizliegtā zonā. Tā rezultātā savu pirmo uzvaru PRO līmeņa sacensībās varēja svinēt Bertāns, noslēdzot lielisku debijas nedēļas nogali Baltijas drifta čempionātā.