FOTO: Publicitātes foto

Kurš gan negribētu sev ledusskapi, kas ļauj ilgāk uzglabāt pārtiku svaigu, netērēt laiku ledus atkausēšanai un priecāties par augļiem un dārzeņiem, kas paliek svaigi līdz pat 30 dienām. Ja vēl šādā ledusskapī neuzkrātos dažādas smakas – tā būtu pati pilnība ne ledusskapis.

Par lielu iepriecinājumu ikvienam svaigās pārtikas cienītājam – šobrīd tas ir iespējams. Sadzīves tehnikas ražotājs BEKO, kas, pateicoties saviem inovatīvajiem risinājumiem, ir kļuvis ne vien par ievērojamu un nozīmīgu spēlētāju Eiropas tirgū, bet arvien aktīvāk iekaro savas pozīcijas arī visā pārējā pasaulē, piedāvā ikvienas ģimenes sapņu ledusskapi.

BEKO ir veicis ievērojamus uzlabojumus savām iekārtām, piedāvājot mājsaimniecībām ar aktīvo jonizatoru un moderno “NeoFrost” tehnoloģiju aprīkotus ledusskapjus, kuri tik tiešām veic visas iepriekš uzskaitītās funkcijas.

FOTO: Publicitātes foto

Kādēļ pārtika sasmok un bojājas ātrāk?

Iemesls, kas izraisa produktu bojāšanos vairumā ledusskapju, ir salīdzinoši zemais mitruma līmenis, ko rada viena gaisa plūsma, kas cirkulē cauri visai iekārtai. Tā izžāvē gaisu, negatīvi ietekmējot produktu uzglabāšanu.

Šo problēmu risina jaunā “NeoFrost” tehnoloģija, kas atdala gaisa cirkulāciju ledusskapja un saldētavas nodalījumos, novēršot to saknē. Turklāt ar tās palīdzību BEKO ledusskapjos tiek nodrošināts turpat vai divas reizes lielāks mitruma līmenis, kas ievērojami palielina produktu glabāšanas ilgumu.

Vēl “NeoFrost” tehnoloģijas priekšrocība ir tāda, ka bez visa iepriekš minētā, ar tās palīdzību tiek novērsta ledus veidošanos uz pārtikas un iekārtas iekšienē. Tādēļ BEKO ražotajām iekārtām vairs nav vajadzīga atkausēšana, kas ir obligāta daudziem citiem ledusskapjiem.

FOTO: Publicitātes foto

Pateicoties šīm divām īpašībām – BEKO ledusskapju lietotāji uz veikalu var iet retāk, bet to, kas atvests no laukiem vai dārza – var droši uzglabāt ilgāk! Neraizējoties vairs par to, ka ģimenei paredzētie produkti ledusskapī sažūs vai ātri kļūs nelietojami.

Otra lielākā problēma, ar kuru saskaras ledusskapju lietotāji, ir dažādu produktu smaržas, kas, sajaucoties, var radīt nepatīkamu aromātu. Šo smaržu cēlonis visbiežāk arī ir vienotā gaisa plūsma, jo tā sajauc aromātus, kas veidojas no produktiem, kuri atrodas dažādās ledusskapja kamerās.

BEKO jauno ledusskapju nodalītās gaisa plūsmas to automātiski izslēdz. Turklāt ar baktērijām, vīrusiem un citiem faktoriem, kas rada nepatīkamu smaržu ledusskapī, cīnās aktīvais jonizators. Pateicoties tam, ar speciāla filtra palīdzību vēl tiek papildus attīrīts ledusskapī cirkulējošais gaiss.

FOTO: Publicitātes foto

Uzglabāšanas kameras visām gaumēm

Viens no oriģinālākajiem papildinājumiem BEKO jaunākās paaudzes ledusskapju klāstā ir speciāli dārzeņiem un augļiem paredzētā kamera ar gaisa apmaiņu, kurā izmantota “EverFresh+” tehnoloģija. Tā nodrošina optimālu mitruma līmeni, vienlaikus neveidojot ūdens kondensātu, jo pat durvju atvēršanas laikā temperatūra kamerā nemainās. Tas ir ļoti ērti, jo gatavošanas procesā ledusskapis jāvirina bieži, bet tomēr gribas, lai dārzeņi pēc iespējas ilgāk paliktu svaigi.

Vēl vairāk – BEKO pielietotā tehnoloģija ļauj saglabāt dārzeņus un augļus svaigus līdz pat 30 dienām, jo “Active Fresh” zilā gaisma, kas iebūvēta šajā kamerā, nodrošina fotosintēzes procesu augos. Tādēļ, pat tiekot uzglabāti ledusskapī, augļi un dārzeņi var nogatavoties, vienlaikus saglabājot savu uzturvērtību. Tas ir īpaši noderīgi, ja pašu dārzā audzēto gribas baudīt svaigu arī tad, ja nav iespējas izskriet no mājas un izraut no dobes sīpolu vai burkānu, noplūkt pašu audzēto gurķi, tomātu vai dilli, bet tie ir atvesti no laukiem vai vasarnīcas un jau kādu laiku glabājas ledusskapī.

BEKO ledusskapjos iebūvētā produktu “nulles kamera” ir noteikti jāmin atsevišķi, jo tajā tiek uzturēta nulle grādu temperatūra pēc Celsija. Tā ir speciāli paredzēta tādu produktu uzglabāšanai kā, piemēram, siers, desa, svaiga gaļa un zivis. Šai kamerai tiek atsevišķi pievadīts aukstais gaiss, kas nodrošināta ne tikai labāku produktu uzglabāšanu, bet arī novērš tos pašus nepatīkamo smaku rašanās cēloņus. Šī kamera noteikti iepriecinās arī medniekus un makšķerniekus, jo kas gan var būt gardāks par svaigu medījuma gaļu vai paša noķertu zivi.

Pateicoties speciālam ledus gabaliņu nodalījumam “Twist and Serve”, tie ir vienmēr viegli pieejami. Pietiek vienreiz pagriezt uzgriezni un gabaliņi paši iekrīt paredzētajā nodalījumā. Turklāt viegli uzpildāma ūdens tvertne novērš nejaušu tā izliešanu. Šis nodalījums iepriecinās visus tos, kuru dzīve nav iedomājama bez dažādu veselīgu “smūtiju” un citu atvēsinošu dzērienu baudīšanas, kuru pagatavošanai, kā zināms, ir vajadzīgs ledus.

Savukārt lietotājus, kuru dzīvesstils vai apstākļi mudina glabāt lielāku produktu daudzumu, noteikti iepriecinās četru durvju BEKO ledusskapji. Tiem ir 77 litri papildu tilpums ar vairākām kamerām, kas katru no tām ļauj ideāli piemērot uzglabājamiem produktiem.

Šajā ledusskapī tiek uzturēta no +2°C līdz +8°C grādu temperatūra, saldētavā no -24°C līdz -18 °C temperatūra, seklajā saldēšanas kamerā no -6°C līdz -2°C temperatūra, vīna dzesēšanai tiek nodrošināti +10°C, bet sieram, svaigai gaļai un zivīm 0°C. Savukārt dārzeņus un augļus svaigus palīdz saglābāt jau pieminētā “EverFresh + kamera” tehnoloģija ar iebūvēto “Active Fresh” zilo gaismu.

Uzlabotas un paplašinātas funkcijas

BEKO jaunākās paaudzes ledusskapju lietotājus noteikti iepriecinās vairākas praktiskas funkcijas, kas ļauj šo iekārtu izmantot pēc vajadzības – pielāgojot dažādiem režīmiem.

Piemēram, ātrās sasaldēšanas funkcija īslaicīgā -27°C režīmā ļauj strauji sasaldēt tikko ievietotus produktus. Ātrās dzesēšanas funkcija īslaicīgā 1°C režīmā paredzēta tikko ievietotu produktu atdzesēšanai. Savukārt pārslēdzot ledusskapi “Eko” režīmā, tas pēc 6,5 stundām automātiski sāk darboties efektīvākāk (augstākā temperatūrā), ja vien šajā laikā posmā netiek atvērtas durvis. Visbeidzot atvaļinājuma režīms paredz energoefektīvāku ledusskapja darbību ilgākas prombūtnes laikā, kad saldētava darbojas bez izmaiņām, bet pārējā ledusskapja daļa saglabā temperatūru ap 15°C.

FOTO: Publicitātes foto

Jāatzīmē, ka šiem BEKO ledusskapjiem ir vēl arī citas priekšrocības, kas tiešā veidā gan neattiecas uz produktu uzglabāšanu, tomēr lietotāju dzīvi padara ievērojami komfortablāku. Piemēram, BEKO ledusskapji darbojas īpaši klusi. To radītais troksnis nepārsniedz 40 decibelus, bet “A+++” energoefektivitātes klases modelis sasniedz pat 37 decibelu atzīmi, ko palīdz nodrošināt jaunākās paaudzes invertoru kompresori (bezkontakta motori).

“Kombi” tipa ledusskapjiem ir pretim vērstas durvis ar īpaši pārdomātām eņģēm, kas ļauj tos ērtāk novietot starp virtuves mēbelēm vai tieši blakus sienai. Šī iemesla dēļ BEKO ražotie ledusskapji ne vien ir praktiski un funkcionāli to novietošanas un izmantošanas ziņā, bet lieliski iekļaujas arī ambiciozākos virtuves interjera risinājumos.

Savukārt LED apgaismojums, kas atrodams visos jaunajos modeļos, ļauj lieliski pārskatīt ledusskapja kameras un plauktus, vienlaikus taupot elektroenerģiju. Bet gadījumā, ja ledusskapja durvis aizmirstas aizvērt, par to atgādina skaņas signāls un speciāli šim nolūkam paredzēta mirgojoša gaisma.