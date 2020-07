Galvenais ir neapstāties un domāt plašāk

“Līdz ar to mums lielākā krīze, kas varētu notikt, būtu saistīta ar problēmām IT jomā. Tad pastāvētu ļoti liels risks, ka pazustu mūsu tirdzniecības platforma. Tas bija mūsu lielākais pieļaujamais scenārijs, par ko tika runāts, bet par tādām globālām krīzēm – nē, par tām nebija domāts,” saka Ose.

“Tad arī mēs ļāvām arī šuvējām strādāt no mājām, un paši arī strādājām attālināti. Ofisa vidi pieklusinājām, bet tas ir pozitīvi, jo tas nav nekas traks, ja neesi uz vietas tās astoņas stundas. Lielākus darbus var veikt no mājām, un principā nekas jau nemainās. Pozitīvi, ka tehnoloģijas ļauj attālināti piedalīties arī dažādās konferencēs no mājām. Līdz ar to ir arī tāda laika ekonomija,” saka Ose.