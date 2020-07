Zemes fonds iegādājies lauksaimniecības zemi 50 miljonu eiro vērtībā

"Vēl neilgi pirms fonda dibināšanas 2015.gadā varējām tikai minēt, vai un kāda būs atdeve no fonda darbības. Šodien redzam, ka Zemes fonda izveidošana un tā līdzšinējā darbība sevi ir attaisnojusi ar uzviju - mūsu rīcībā ir finanšu portfelis 50 miljonu eiro vērtībā. Pieprasījums ir augsts, 95% iegādātie fonda īpašumi ātri tiek iznomāti lauksaimniekiem, tostarp arī jaunajiem," pauda "Altum" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.

Institūcijā informēja, ka šogad lielāko interesi par fonda iegādātajiem īpašumiem izrādījušas vidējas un lielas saimniecības, kurām nepieciešami papildu finanšu resursi tālākai attīstībai vai saimnieciskās darbības restrukturizācijai. Visbiežāk saimniecības pārstāv graudkopības vai jauktās lauksaimniecības nozares. Mazāks pieprasījums novērots no mazajām saimniecībām, kuras vēl meklē vietu tirgū, attīstot dažādus nišas produktus.

Lielākā fonda darījumu aktivitāte nemainīgi novērota Zemgales reģionā, kur fonds iegādājies 326 īpašumus vairāk nekā 6000 hektāru platībā, no tiem 142 fondam pārdoti ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām. Kurzemē fonds iegādājies 176 īpašumus aptuveni 4000 hektāru platībā, no tiem 75 ir reversās nomas darījumi, Vidzemē 3500 hektārus - 148 īpašumus (56 reversā noma), bet Rīgā iegādāti 104 īpašumi (24 reversā noma) platībā virs 2000 hektāru. Latgalē, kur īpašumi nereti ir aizauguši un nekopti, darījumu apmēri ir viszemākie, fonda īpašumā esot 70 zemes gabaliem 1000 hektāru platībā, no tiem 22 - reversā noma.