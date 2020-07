Tiesai nodod lietu par bezpajumtnieka aizdedzināšanu pērn Mežciemā

Saskaņā ar lēmumu par lietas nodošanu tiesai pērn 25.augustā Mežciemā, Rīgā, apsūdzētais ar citu personu, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, nolēma aizdedzināt savu paziņu. Viena persona cietušo aplēja ar līdzpaņemto degvielu, bet otra persona tīši aizdedzināja. Cietušajam tika nodarītas stipras fiziskas sāpes un sevišķas ciešanas. Abas personas vēroja notikušo un atklāti par viņu ņirgājās, bet tad no noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas vietas aizskrēja. Cietušajam saviem spēkiem izdevās apdzēst liesmas uz sava ķermeņa un vērsties pēc palīdzības.

Jau vēstīts, ka, saskaņā ar toreiz policijas paziņoto un sākotnējo informāciju, 25.augustā īsi pēc pusnakts 1962.gadā dzimis bezpajumtnieks devies pārtikas un sadzīves mantu meklējumos Rīgā, Mežciema mikrorajonā. Netālu no degvielas uzpildes stacijas viņa ceļš krustojies ar trim alkohola reibumā esošiem jauniešiem.

Policijas tobrīd rīcībā esošā informācija liecināja, ka viens no jauniešiem viņam paprasījis cigaretes. Saņemot noraidošu atbildi, jaunietis uzlējis vīrietim virsū degšķidrumu, iespējams, benzīnu. Pēc tam otrs jaunietis aizdedzinājis sērkociņu un to sviedis cietušā vīrieša virzienā. Viņa apģērbs spēji uzliesmojis, pēc kā jaunieši aizbēga no notikuma vietas. Cietušais nokritis zemē un sācis vārtīties, lai apslāpētu liesmas.