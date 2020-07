Latvijā 46% iedzīvotāju šovasar plāno doties ceļojumā ārpus valsts robežām

"If" personu apdrošināšanas risku parakstītāja Ruslana Glušenko minēja, ka šī vasara viennozīmīgi sniegs būtisku atbalstu vietējam tūrismam, tomēr 30% Latvijas iedzīvotāju vēlas arī apmeklēt kaimiņvalstis - Lietuvu un vai Igauniju, 12% plāno doties uz Eiropu, bet 4% vēlas aizceļot tālāk par Eiropas robežām.

Šovasar apceļot Latviju izvēlēsies galvenokārt iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem (64%). Šīs vecuma grupas iedzīvotāji arī visaktīvāk ceļo, jo tikai 12% aptaujā atbildējuši, ka nekur nedosies. Vienlaikus kaimiņvalstis plāno apceļot jaunieši jeb iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 24 gadiem (43%), kamēr 55 līdz 65 gadus veci iedzīvotāji pieņēmuši lēmumu visu vasaru atturēties no ceļojuma.