Ne vienam no mums līdz šim nebija iespējas tā pa īstam iepazīt Kurzemi. Turklāt nu jau par tradicionālo kļuvušais pārgājiens Kolka-Dubulti šogad Covid-19 dēļ tika atcelts, tāpēc mums steidzīgi bija jāsameklē cits gana liels izaicinājums. Un mēs to atradām.

Mūsu ceļojums laikā un telpā sākās Liepājas Karostas rajonā. Ceļa posms no šejienes līdz Ziemupei tiek uzskatīts par vienu no Jūrtakas sarežģītākajiem, un ne velti. Jau pašā sākumā sapratām, ka nokļuvām īstā “cepeškrāsnī”: no augšas mūs cepināja aptuveni līdz 30 grādiem uzkarsētais gaiss, no apakšas – vēl karstākas smiltis un akmeņi. 20 minūtes nogājuši gar jūru, ar Dmitriju ātri vien sapratām, ka šādos apstākļos tālu netiksim. Bija steidzami jāsameklē ēna. Kāpas, ēnainās meža takas un staltos stāvkrastus brienot, apmēram pēc stundas sasniedzām Ziemeļu fortus.