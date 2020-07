Brīdina par lēnāku satiksmi Rīgas apkārtnē, pilsētniekiem dodoties baudīt vasaru

Remontdarbi šajās dienās sākušies uz autoceļa Valka-Rūjiena, posmā no Ērģemes līdz Vēveriem, uz autoceļa Preiļi-Madona, no Mētrienas līdz Lazdonai Madonas novadā, uz autoceļa Jelgava- Auce darbi tagad notiek divos līdzās esošos posmos - no Dorupes līdz pat Penkulei ir kopumā septiņi luksoforu posmi un jāpavada vairāk nekā stunda ceļā, uz autoceļa Kandava- Saldus pirms Remtes un uz autoceļa Skrunda-Aizpute, posmā no Kazdangas līdz Aizputei.