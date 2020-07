Covid-19 rezultātā Latvijā un Eiropā gaidāms vēl lielāks jaundzimušo bērnu skaita kritums

"Man ir bail gaidīt jaunākos datus, it sevišķi par to, cik daudz Latvija no 2018.gada iegulda demogrāfiskās situācijas uzlabošanā. Latvijā ir daudz dokumentu par demogrāfiju, taču tikai valsts budžets ir tas, kas parāda, vai valsts politikas prioritātes būs ar kādu segumu. Un tur var redzēt, ka demogrāfijas uzlabošanas jautājumiem uzmanība ir arvien mazāka," sacīja Mežs.