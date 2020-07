Noras Džounsas mīkstie skaņu spilveni

Norah Jones "Pick Me Up Off the Floor"

(Blue Note/Capitol)

10/12

Jau kopš "klusā sprādziena", kritiķu un klausītāju augstu novērtētās debijas plates "Come Away With Me" (2002), dziedātāja regulāri priecē ar savu viegli piesmakušo, samtaino balsi, blūzīgiem pasteļtoņiem - dziesmām, kas ir mīkstas kā spilveni. Nevar noliegt, ka Noras mūzika ir orientēta uz visplašāko auditoriju, tā vienkārši nevar nepatikt.

Tāpēc noteikti viens no šīs Covid-19 pandēmijas skanīgākajiem muzikālajiem "Youtube" kanāliem ar nosaukumu "Norah Jones All A Dream" pieder tieši Norai. Dziedātāja ik pārdienas publicē kādu jaunu video, kurā redzama uzstājamies nelielā istabiņā pie klavierēm. Reizēm viņa uzspēlē arī ģitāru, reizēm viņai talkā nāk arī kāds cits mūziķis.

Šīs dzīvās uzstāšanās tīmeklī, protams, kalpo arī kā reklāma jūnijā izdotajam Džounsas jaunajam albumam. Tas ir jau astotais dziedātājas solo veikums un seko 2019. gada "Begin Again" un 2016. gada džezīgajam "Day Breaks", par kuru plaši rakstīju arī TVNET.

Visas savas muzikālās karjeras laikā Nora ir liegi un eleganti slīdējusi starp vairākiem radniecīgiem žanriem - džezu, soulu, folku un blūzu. Atgādināšu, ka deviņpadsmit gadu vecumā, kad no dzimtās Teksasas Džounsa pārcēlās uz Ņujorku, lai cīnītos par savu vietu zem saules, viņa uzstājās tieši kā džeza pianiste. Nevar aizmirst arī Noras aristokrātiskās muzikālās saknes - viņas tēvs bija indiešu mūzikas meistars Ravi Šankars, tiesa, tāds tēvs, kas nebija līdzās, bet māte - mūzikas industrijas darbiniece Sjū Džounsa. Noras vecāki nebija precējušies un pārtrauca attiecības pirms meitas piedzimšanas. Kad Džounsa uzkāpa uz skatuves, lai saņemtu pirmo no savām zelta gramofona statuetēm, viņa pateicās mātei, bet tēvu nepieminēja.

Taču, pirms runājam par jauno plati, jāatgriežas pie iepriekšējā albuma "Day Breaks". Tolaik Norai radās ideja katru mēnesi ieskaņot kādu jaunu dziesmu ar dažādiem sesiju mūziķiem, un liela daļa no šādi ieskaņotiem singliem arī iekļauti minētajā albumā. Taču no daudzajām radošajām nometnēm, ierakstu sesijām palika pāri vairākas vērtīgas muzikālas idejas, kas tad arī kalpoja kā pamats šim jaunajam ierakstam "Pick Me Up Off the Floor".

Norah Jones "Pick Me Up Off the Floor" FOTO: publicitātes

Rezultāts ir Norai raksturīgs džeza/folka/blūza kokteilis ar uzticamo sitamo instrumentu meistaru Braienu Bleidu (Brian Blade) pie bungām. Pāris dziesmas līdzproducējis Džefs Tvīdijs (Jeff Tweedy) no grupas "Wilco". Viena no šādām dziesmām - "I’m Alive", kurā Nora neuzkrītoši, bet tomēr diezgan nepārprotami pauž savu attieksmi pret Donalda Trampa politisko kursu sieviešu tiesību jautājumā.

"Viņa naktīs ir sagrauta ar domām par vīriešiem, kuri vēlas viņas tiesības, un parasti uzvar. Bet viņa ir dzīva," skan dziesmas vārdi.

Video: Norah Jones "To Live".

Kopumā Džounsa ir spējusi niansētā, emocionālā veidā pieskarties zaudējuma, melu, nenoteiktības, depresijas tēmām, pasniedzot to muzikāli viegli un nepiespiesti - tikai tā, kā to prot tikai viņa.

"Hei, viss būs labi, mans mazais, es apsolu mēs atradīsim izeju," Nora dzied vienā no plates skaistākajām dziesmām "Heartbroken, Day After ".

Izdošanas datums - 12.06.2020.