Krievu savienība Rīgas domē izjaukšot "Ušakova korupcijas shēmas"

Rīgas domes mēra kandidāts, bijušais Saeimas un uz laiku arī Eiropas Parlamenta deputāts Miroslavs Mitrofanovs pastāstīja, ka aiz viņa sarakstā būs Inna Djeri, kura no LKS saraksta nesekmīgi startējusi dažādās iepriekšējās vēlēšanās, bijušais Saeimas deputāts Jakovs Pliners, Latvijas Antinacistiskās komitejas valdes loceklis Andrejs Pagors un bijušais Saeimas deputāts Vladimirs Buzajevs.

Partijas programmā ir trīs galvenie virzieni, stāstīja Mitrofanovs. Pirmais virziens paredz "saglabāt to, kas pašreiz veiksmīgi darbojās Rīgā", proti, sociālo palīdzību, atlaides sabiedriskajā transportā u.tml.

Otrais virziens paredz "pilnībā izjaukt korupcijas shēmas un sistēmu, kas tika veidota bijušā Rīgas mēra Nila Ušakova (S) laikā un pirms tam". Lai izskaustu korupciju, LKS piedāvā izstrādāt "lēmuma pasi", teica Mitrofanovs, skaidrojot, ka tā būtu mobilā lietotne, ar kuru jebkurš rīdzinieks varētu sekot līdzi, kā attīstās kāds projekts. Piemēram, tajā būtu pieejami visi iepirkumi, to izsludinātāji, dalībnieki, uzvarētāji un gala lēmumu pieņēmēji. Tāpat lietotnē varētu redzēt Rīgas domes lēmuma projektus, kā arī to, kurš tos ir atbalstījis, kurš organizējis un lobējis. Turklāt lietotnē atspoguļotos arī informācija par ierēdņiem, kuri snieguši projektu novērtējumu vai pieņēmuši gala lēmumu, kā arī deputātu reakcijas uz to.