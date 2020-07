Jau kopš giljotīnas ieviešanas šis eksistenciālais jautājums ir nodarbinājis gan mediķus, gan filozofus, gan rakstniekus. Daudzi apgalvojumus par to, ka nocirsta galva vēl zināmu laiku izrāda dzīvības pazīmes, dēvē par urbāno mītu. Vēstures zinātņu doktore Linsija Ficherisa, kura specializējas medicīnas vēsturē, šim jautājumam ir pievērsusies profesionāli un sameklējusi vairākas arhīvu liecības par pēcnāves eksperimentiem ar giljotinētām galvām. Šo un citus savus pētījumus viņa apraksta blogā "The Chirurgeon's Apprentice".

Kaut arī giljotīna savu nosaukumu aizguvusi no ārsta Žozefa-Ignasa Giljotīna uzvārda, viņš nav nedz šī mehānisma izgudrotājs, nedz izgatavotājs. Turklāt visu savu atlikušo dzīvi Giljotīns dedzīgi iebilda pret šī mehānisma saukšanu viņa vārdā.

Dažādu ātrās nogalināšanas mehānismu apraksti Eiropas hronikās un literatūrā sastopami jau kopš 1210. gada. Taču modernās giljotīnas konstrukcijas pamatā ir Halifaksas ešafots - nāves rīks, kāds tika lietots Anglijā no 13. gadsimta līdz pat 1650. gadam, kad Olivers Kromvels aizliedza tā izmantošanu.

Tāpēc Giljotīns izvēlējās mazāko no ļaunumiem - viņš mēģināja pārliecināt Francijas karali Luiju XVI atteikties no nāvessoda izpildīšanas uz moku rata un piedāvāja savu žēlsirdīgās nogalināšanas koncepciju,

1789. gada 10. oktobrī Žozefs-Ignass Giljotīns vērsās pie Nacionālās asamblejas ar ierosinājumu visus nāvessodus izpildīt tikai, "ar vienkārša mehānisma palīdzību nocērtot galvu". Sekoja garas diskusijas, taču karalis, jūtot pūļa aizvien pieaugošo neapmierinātību ar nāvi uz moku rata, 1791. gadā aizliedza izmantot šo nāves rīku. Asamblejai nu nācās domāt, ar ko to aizvietot, un atbilde, par laimi, jau bija gatava - atlika tikai pieslīpēt esošo prototipu, un franču galvas turpmāk tiks nocirstas ātri un žēlsirdīgi.

Taču jau drīz vien sabiedrībā radās aizdomas par to, ka šī nogalināšanas metode varētu nebūt tik humāna, kā šķiet pirmajā brīdī. Giljotīnas zibensātrais un ķirurģiski precīzais cirtiens, iespējams, garantēja to, ka nocirstā galva vēl brīdi saglabā apziņu. Stāsts par kādai franču aristokrātei (dažās stāsta versijās tiek apgalvots, ka tā bijusi Marija Antuanete) nocirsto galvu, kura iespļāva pūlī pēc tam, kad bende to bija pacēlis, lai parādītu publikai, visticamāk, pieskaitāms urbānajiem mītiem, taču ir arī piezemētākas liecības par dzīvības izpausmēm pēc giljotinēšanas - kāds Šarlotes Kordē nāvessoda izpildē klātesošais esot stāstījis, ka nocirstās galvas acīs "bijusi nojaušama apziņas klātbūtne, un skatiens kļuvis baiss".