Ēka Elizabetes ielā 2 – ministrs atkāpjas no valdībā lemtā

Tā nav gluži taisnība. Valdības 16.jūnija rīkojums to nevis paredz kā vienu no variantiem, bet skaidri uzdod Kultūras ministrijai (KM) un Finanšu ministrijai veikt konkrētas darbības – izvērtēt attiecīgā zemes gabala atsavināšanas nepieciešamību, atsavināt to valsts vajadzībām, nodrošināt finanšu aprēķinu izstrādi projekta īstenošanai, nodrošināt esošās ēkas demontāžu un starptautiska metu konkursa izsludināšanu. Rīkojums neparedz variantu esošo ēku saglabāt un plānot koncertzāles būvniecību uz tās bāzes. Arī Puntuļa publiskie izteikumi pirms un uzreiz pēc valdības lēmuma, tajā skaitā par “atbrīvošanos no komunisma rēga” neliecināja, ka tiek paredzēta iespēja ēku arī saglabāt.