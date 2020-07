Horoskopi visai nedēļai

VĒRSIS Līdzko jāpieņem būtiski lēmumi, atceries - tev apkārt ir gana daudz uzticamu un zinošu cilvēku, kuriem lūgt padomu, no kuriem smelties pieredzi, svarīgas atziņas. Prasme mācīties no citu pieļautajām kļūdām ļaus vieglāk sasniegt nospraustos mērķus, izvairīties no nevajadzīgām problēmām. Nav izslēgti negaidīti izdevumi mājokļa, saimniecības vajadzībām. Kādam Vērsim var nākties īstenot nelielus remonta darbus. Mīlas lietās būsi patiesi kaislīgs. Veiksmīgi pratīsi sagādāt neaizmirstamus mirkļus gan sev, gan otrajai pusītei.