"Juice WRLD" pēcnāves albums uzrāda gada labāko rezultātu

21 gada vecumā mirušā Čikāgas repera "Juice WRLD", īstajā vārdā Džeireda Higinsa (Jarad Anthony Higgins) albums ar 497 000 pārdotām kopijām izrādījies nedēļas komerciāli veiksmīgākais ieraksts. Turklāt tas ir visa 2020. gada labākais starts "Billboard 200", apsteidzot "The Weeknd" albumu "After Hours", kas aprīlī startēja ar 444 000.

Pagājušās nedēļas līderis - vēl viena nelaiķa repera Pop Smoke albums "Shoot for the Stars Aim for the Moon" noslīdējis uz 2. vietu.