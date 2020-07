Perevoščikovs: Epidemiologiem izdevies izsekot teju visas Covid-19 saslimšanas ķēdītes

Atskatoties uz pēdējo divu nedēļu laikā konstatētajiem Covid-19 gadījumiem, Perevoščikovs skaidroja, ka liela daļa gadījumu bija saistīta kā ar saslimšanu sabiedriskās ēdināšanas iestādēs, tā arī ar ceļojumiem uz ārzemēm. Patlaban turpinās saslimšanas gadījumu konstatācija saistībā ar atgriešanos no ārzemēm.

"Labā ziņa ir, ka infekcijas ķēdes gandrīz visos uzliesmojumos un gadījumos ir noskaidroti - kurš no kura inficējies. Ir konstatēti sekundārie gadījumi, ja cilvēks bija ārzemēs. Bija arī pietiekami liels uzliesmojums, kas sākotnēji saistīts ar to, ka cilvēks bija ārzemēs un nebija ievērojis divu nedēļu pašizolāciju," pastāstīja speciālists, piebilstot, ka arī gadījumos, kuri pēc pirmās epidemioloģiskās aptaujas izskatījās ne sevišķi skaidri, rūpīgi runājot ar cilvēkiem, varēja konstatēt, ka ir saikne ar zināmu gadījumu.

Pēc Perevoščikova sacītā neparasts saslimšanas gadījums fiksēts, vienai personai ar Covid-19 inficējoties sabiedriskajā transportā - vienā no autobusiem maršrutā Liepāja-Saldus-Rīga, kuru pasažierus viena Covid-19 pozitīva pacienta dēļ iepriekš aicināja atsaukties SPKC.

Speciālista ieskatā patlaban nebūtu jārunā par esošo ierobežojumu atcelšanu vai mīkstināšanu, jo ir jāraugās uz to, kā slimības izplatīšanās attīstās arī citviet, tostarp vairākās Eiropas valstīs, kurās pāragri atcelti ierobežojumi.

Līdz šim valstī veikti 182 225 Covid-19 izmeklējumi, un saslimšana konstatēta 1192 personām. Atveseļojušies ir 85,7% jeb 1022 cilvēki no tiem, kuriem tika konstatēts Covid-19.

Latvijā mirusi 31 ar Covid-19 inficēta persona jeb 2,6% no reģistrētajiem inficētajiem.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, pēdējās diennakts laikā jauni pacienti ar Covid-19 slimnīcās nav ievietoti un no tām nav arī izrakstīti. Līdz ar to kopā stacionāros ārstējas trīs pacienti: visi pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu. Kopā no stacionāriem izrakstīti 187 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.