VK vērtēs visa Covid-19 krīzes pārvarēšanai piešķirtā finansējuma izlietojuma pamatotību

Viens no krīzes pārvarēšanas finansējuma avotiem ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Līdz 2020.gada 30.jūnijam no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem pavisam kopā piešķirti 385,5 miljoni eiro. Izmaksas, kuras tiek segtas no minētajiem līdzekļiem, ir, piemēram, aizsarglīdzekļi (maskas un respiratori), kā arī dīkstāves pabalsti.