Foto: Bauskā izskanējis festivāls "Vivat, Curlandia!".

Mūziku koncertos atskaņoja spoži Latvijas un ārvalstu mūziķi - viduslaiku mūzikas ansamblis "Alta Bellezza" no Šveices, "Chiaroscuro" no Lietuvas, soprāni Elīna Šimkus, Ieva Pļaviņa, Anete Viļuma un Monta Martinsone, klavesīnistes Gertruda Jerjomenko un Alina Rotaru (Lietuva/Vācija), komponists un skaņu mākslinieks Mantauts Krukausks no Lietuvas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Senās mūzikas katedras studenti un daudzi citi.