Liepājnieki "Willow Farm" piedāvā jaunu video

"Kaut kādi nospiedumi palikuši no Viktora Peļevina romāna "Čapajevs un tukšums", kuru es pirms pāris gadiem tulkoju no krievu valodas. No turienes arī stāsts par filozofu Džuandzi, kurš sapnī bija pārtapis par taurenīti, kas pēc patikas lidinājās pa pasauli, aizmirsdams, ka ir cilvēks. Pēc miega, vēl īsti neatmodies un neatžirdzis, Džuandzi kādu brīdi nespēja saprast, kas galu galā viņš ir – cilvēks, kurš sapņo, ka kļuvis par taurenīti, vai taurenītis, kas sapņo, ka kļuvis par cilvēku? Dziesma par īstenības relativitāti," stāsta mūziķis.