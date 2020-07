Maikls Felpss un citi olimpieši atklāti par depresiju

Dokumentālajā filmā "The Weight of Gold" ("Zelta nasta"), kuras pirmais reklāmas rullītis klajā laists pirmdien, vairāki olimpieši, to skaitā slavenais peldētājs Maikls Felpss (Michael Phelps), atklāti stāsta par lielā sporta ēnas pusēm un depresiju.