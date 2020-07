Austrālietis izbrauc ar džipu pie dabas un gūst neaizmirstamas emocijas

Austrālija ir skaists, interesants, bet vienlaikus arī viltīgs un bīstams kontinents. 23 gadus vecais Lahlans Marī (Lachlan Marie) spēja pārliecināt vecākus, lai viņam aizdod ģimenes automobiļus un devās ceļā. Pavadījis kādu laiku Olbanī un netālu no Esperanses, Marī devās austrumu virzienā uz Sausā raga (Cape Arid) nacionālo parku, kur vēlējās aplūkot vēsturisku telegrāfa staciju, vēsta abc.net.au.

To aplūkojis, viņš devās atpakaļ, taču nolēma nobraukt no ceļa, jo dubļu klajumā ieraudzīja riepu nospiedumus. Kā vēlāk stāstīja Marī, viņš domājis, ka pamatne būs pietiekami sacietējusi, taču maldījās - citkārt spējīgais auto sāka grimt un drīz vien vairs nebija kustināms.

Ķeroties pie lāpstas, kas šādā apvidū ir grūti aizvietojams aksesuārs, Marī ātri vien sapratis, ka ar to nebūs līdzēts. Viņš jau sācis krist panikā un centies mašīnu atrakt ar rokām, taču iedzīvojoties traumās. Sapratis, ka patiešām ir nonācis lielās nepatikšanās un palīgu tuvākajā apkārtnē nav, un var arī nebūt ilgu laiku, viņš nolēmis doties ceļā.

Divas dienas un divas naktis pārticis no līdzpaņemtajiem cīsiņiem, ko Marī vārīja uz prīmusa, un četrām 600 ml ūdens pudelēm, ar ko gan nebija gana, jo nācās padzerties arī no peļķēm, nelaimē nokļuvušais vīrietis pēc apmēram 60 noietiem kilometriem pamanīja auto. Tas brauca tālu un pazuda skatam. Pēc brīža tas brauca atpakaļ, taču atkal pazuda. Vēl mirkli vēlāk automobilis parādījās trešo reizi un nu jau tieši Marī acu priekšā. Tas bija glābiņš, kam sekoja brauciens uz tuvāko apdzīvoto vietu, pusdienas restorānā un došanās uz slimnīcu. Pēc dubļos iestigušā Jeep vēlāk devās evakuācijas brigāde, kas mašīnai nevarēja piebraukt tuvāk par 50 metriem, tomēr ar vinčas palīdzību spēja to izvilkt.