SPKC: Jāievēro higiēna - karstajā laikā vērojama salmonelozes izplatība

Pēc SPKC pārstāves sniegtās informācijas, vasara ir laiks, kad īpaši uzmanīgiem jābūt pārtikas iegādē, gatavošanā un uzglabāšanā. Lai izvairītos no salmonelozes un citām akūtām zarnu infekcijām, ko izraisa neatbilstošos apstākļos pagatavota un uzglabāta pārtika, ir nepieciešams ievērot dažus nosacījumus. Pārtikas produktus, kas ātri bojājas, piemēram, gaļa, piens, zivis, olas un no tiem ražotie produkti, kā arī konditorejas izstrādājumi ar krēmu, dažādi kulinārijas produkti un gatavie salāti, SPKC aicina iegādāties vietās, kur tie tiek uzglabāti aukstuma vitrīnās vai ledusskapjos, kas aprīkoti ar termometru temperatūras režīma kontrolei.

Centrā aicina izvairīties no svaiga piena vai produktu, kas pagatavoti no svaiga piena, lietošanas un aicina dzert tikai pasterizētu vai vārītu pienu, kā arī uzmanīties no ledus lietošanas uzturā, ja tas nav pagatavots no droša dzeramā ūdens.