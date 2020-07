Lietuva no nākamā ES daudzgadu budžeta saņems 14,6 miljardus; Igaunija - 6,8 miljardus eiro

Tas ir par 1,7 miljardiem eiro vairāk nekā budžeta periodā no 2014. līdz 2020.gadam.

No piektdienas līdz otrdienai Briselē notika ES samits, kurā tika panākta vienošanās par ES budžetu 2021.-2027. gadam 1,074 triljonu eiro apmērā un fondu bloka ekonomikas atveseļošanai no koronavīrusa pandēmijas izraisītās krīzes 750 miljardu eiro apmērā, no kura 390 miljardi eiro dalībvalstīm tiks piešķirti kā granti, bet 360 miljardi - kā aizdevumi.