Kopš 19. gadsimta Rīgā, tagadējā Brasas apkaimē, slejas viena no savulaik lielākajām, diženākajām un modernākajām kara medicīnas iestādēm visā Krievijas impērijā, Kara hospitālis, kas gan varas maiņu dēļ vairākkārt mainījis savu nosaukumu. Pavisam nesen Kara hospitālis par sevi lika runāt atkal, jo no 2023. gada par savām jaunajām mājām to sauks viena no Latvijas drošības iestādēm, Satversmes aizsardzības birojs.