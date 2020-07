Eksperts: Kontroles iegūšana "Conexus" valstij ļauj vairāk piedalīties lēmumu pieņemšanā

Viņš norādīja, ka pašreiz AS "Augstsprieguma tīkls" (AST), kas ir elektroenerģijas pārvades operators, ir ieguvis ietekmi gāzes pārvades komersantā. Viens ieguvums ir, ka valstij tagad ir klātbūtne lēmumu pieņemšanā gāzes pārvades operatorā.

Par to, kāda darījuma summa varētu būt adekvāta, Āboltiņš, norādīja, ka par to neņēmās spriest, bet jāskatās, kā uzņēmuma vērtība tika vērtēta pagātnē.

Savukārt Ozoliņš pauda viedokli, ka valstij "Conexus" akcijas būtu vēlams tālāk pārdot citiem investoriem. Pēc viņa domām, patlaban praktiska labuma no valsts kontroles uzņēmumā nav, taču no darījuma vairs nevarēja atteikties. Tas saistīts ar Eiropas normatīvo regulējumu.

Ozoliņš atgādināja, ka "Gazprom" piedāvāja pārdot "Conexus" akcijas jau 2014.gadā. "Šis ir bijis pārdomu laiks Latvijai," sacīja eksperts, piebilstot, ka tas ir bijis politiski diktēts darījums un no tā nevarēja izvairīties.

Pēc Ozoliņa sacītā, no 2014.gada ir notikušas daudz izmaiņu - mainījušies ministri un notikušas arī pārmaiņas "Augstsprieguma tīklā". "Mums no sēdēšanas padomē neizmainās menedžments, stratēģiskā situācija gāzes tirgū, infrastruktūrā. Lēmumus pieņem profesionāļi, kas strādā uzņēmumā," pauda eksperts, norādot, ka pārdot akcijas tālāk citam investoram būtu vissaprātīgākā rīcība un to varētu tikai ieteikt valdībai.