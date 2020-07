Igauņu grupa "Sibyl Vane": "Mēs radām to, ko patērējam"

Helena: Paldies! Mums pašiem arī ļoti patīk “I Want You” video . Mēs uzrunājām Taavi Arus (pazīstams kā Zbanski kino), jo mums patīk viņa iepriekš radītie video. Tā bija viņa ideja filmēt Jämejala trako nama kompleksā. Tas izskatās tāpat kā pirms trīsdesmit gadiem - vizuāli iespaidīgi. Taavi gribēja to notvert, kamēr tas vēl nav pazudis (man liekas, ka tagad ēka jau pārdota). Tā ir viena no jaukajām vietām, ko esam apmeklējuši, to būvēja paši pacienti. Heiko atrada dažas bildes no tā laika. Tāda vēsture!