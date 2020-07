Otrdien, veicot 1613 testus, atklāti 4 jauni Covid-19 gadījumi

SPKC rīcība esošā informācija liecina, ka divi saslimušie bijuši kontaktā ar citu saslimušo, savukārt vēl divi saslimušie atgriezušies no ārzemēm.

Latvijā mirusi 31 ar Covid-19 inficēta persona jeb 2,6% no reģistrētajiem inficētajiem.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, pēdējās diennakts laikā jauni pacienti ar Covid-19 slimnīcās nav ievietoti, savukārt viens pacients no tām izrakstīts. Līdz ar to kopā stacionāros ārstējas divi pacienti: visi pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu. Kopā no stacionāriem izrakstīti 188 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.