SPRK: Izmaiņas "Conexus" akcionāru sastāvā visdrīzāk atbildīs likumā noteiktajām neatkarības prasībām

Kā skaidroja SPRK vadītājs, no publiski pieejamās informācijas ir secināms, ka 21.jūlijā noslēgusies Krievijas AS "Gazprom" piederošo "Conexus" akciju pārdošana un tās ir iegādājies elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST).