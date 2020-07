"Dvēseļu putenis" sāk ceļu pie skatītājiem Lielbritānijā un Ķīnā

Lielbritānijā filmas "Dvēseļu putenis" starptautiskā versija ar nosaukumu The Rifleman (104 min) būs skatāma Līdsā, Bristolē, Londonā, Glāzgovā u. c.

"Filma ir godīga un vienlaikus mežonīga kara realitātes interpretācija ar elpu aizraujošu kinematogrāfiju, (..) ko pārspēj tikai nedaudzas kinolentes," raksta portāla The Upcoming apskatnieks Gajs Lamberts. Seansi tiek organizēti sadarbībā ar filmu izplatītāju Parkland Entertainment.

Savukārt 25. un 26. jūlijā filma iekļauta 23. Starptautiskā Šanhajas kinofestivāla (23rd Shanghai International Film Festival/SIFF) programmā The Belt and Road Film Week. Šanhajā filmu varēs skatīt trīs seansos ar nosaukumu Blizzard of Souls. Kā ziņo festivāla organizatori, visas biļetes uz šiem seansiem izpirktas jau pirmajā biļešu tirdzniecības dienā.