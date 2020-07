Auto drošības evolūcija kā uz delnas - vecs Fiat pret mūsdienīgu BMW

Šveices Dinamisko izmēģinājumu centra eksperti nolēma pārbaudīt, cik droša pret triecieniem ir policijas izmantotā universāļa BMW 525 aizmugurējā daļa. Lai to paveiktu inženieri novietoja universāli tam paredzētā vietā un ar pilnu jaudu pret to trieca daudz pieredzējušu Fiat Uno.

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Par nevērīgo upuri, kam šajā incidentā bija jāimitē nejauša ietriekšanās policijas mašīnas aizmugurē, tika izvēlēts mazlitrāžas auto no 1983.gada Fiat Uno. Līdz ar to vienā eksperimentā bija iespēja pārbaudīt ne tikai, cik drošs ir moderns auto, bet arī to, cik nedrošs ir vecāka gadagājuma automobilis.