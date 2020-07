Miris angļu rokgrupas "Cardiacs" solists Tims Smits

Smits no dzīves aizgājis otrdienas vakarā, apliecināja grupas pārstāvis.

Grupa no 1980. līdz 1999. gadam laida klajā deviņus studijas albumus, kas, tiesa gan, komerciālus panākumus neguva.

Viņu slavenākā dziesma joprojām ir 1988. gada kompozīcija "Is This the Life?", kas Lielbritānijas hitparādē ieņēma 80. vietu.