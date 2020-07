Šūmahera vārds jau nākamgad varētu parādīties Formula 1 pilotu rindās

Vēl nekas akmenī nav kalts, tomēr septiņkārtējā Formula 1 pasaules čempiona Mihaēla Šūmahera dēls Miks ir uz pareizā ceļa, lai pretendētu uz vietu kādā no Formula 1 komandām. Kā reālākais variants tiek uzskatīta Alfa Romeo vienība ar pašreizējiem pilotiem Kimi Raikonenu un Antonio Džovanaci, kura pozīciju komandā par stabilu nosaukt nevar.

Džovanaci nākotne ir miglā tīta, tomēr arī par potenciāli brīvās vietas iespējamo aizpildītāju Alfa Romeo vienībā īstas skaidrības nav. Viens no kandidātiem, kuru daudzi vācieši un Mihaēla Šūmahera fani noteikti gribētu redzēt pie Formula 1 bolīda stūres, ir Miks Šūmahers. Tai pašā laikā jānorāda, ka Formula 2 čempionātā ir arī citi talantīgi braucēji, kuri gūst teicamus panākumus - Roberts Švarcmans (Robert Schwartzman), Kalums Ilots (Callum Ilot), Markuss Armstrongs (Marcus Armstrong).

Mika onkulis, Mihaēla Šūmahera brālis Ralfs, savukārt norāda, ka no jaunā talanta tiek gaidīts ļoti daudz un arī viņš pats no sevis ļoti daudz gaida, jo gribot kļūt par vienu no labākajiem Formula 2 braucējiem.