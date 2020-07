Grupa "Bekars" kultūrbārā "Balodis"

Grupas sastāvu veido Armands Rutkovskis (balss, ģitāra), Varis Jātnieks (basģitāra), Jānis Biezais (sitaminstrumenti) un Matīss Kataņenko (taustiņinstrumenti). Puiši no Bauskas kopā pavada laiku jau no bērnības – Armands, Matīss un Jānis – iepazinās pirmsskolas izglītības iestādē, pēc tam satikās Bauskas sākumskolā un Valsts ģimnāzijā, līdz 2015. gadā nolēma izveidot poproka grupu "Bekars".

Grupas mūzikā saklausāmi mūsdienīga poproka elementi, aizgūstot šo to no "Maroon 5", kā arī no pašmāju poproka paraugiem. Vienā no dziesmām ("Labam būt") saksofona solo iespēlējusi jaunā mūziķe Patrīcija Anna Doniņa.