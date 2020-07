Apceļo Latviju: Pilskalnes "Siguldiņa" Latgalē

Latgale Latvijas apceļotājiem ir gluži kā nebeidzama zelta bedre - visbiežāk tā pazīstama kā zilo ezeru zeme, bet aizvien pārsteidz ar dažādību un daudzveidību. Viens no piemēriem ir Pilskalnes "Siguldiņa" - dabas parks, kurā vienuviet sastopams teju viss, pēc kā tīko dabas taku mīļotājs - simtgadīgi koki, gleznainas gravas, mazi, spoži ezeriņi un klasiska purva laipa desertā. Turklāt taka atrodas pietiekami drošā attālumā no Rīgas, lai gandrīz garantēti izdotos izvairīties no burzmas.