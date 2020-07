Iznākusi jauna iecienītā itāļu rakstnieka Alesandro Bariko grāmata

Iedomājieties ikonu, kas gadsimtiem ilgi ir iemiesojusi mūsu civilizācijas būtību: cilvēks-zobens-zirgs. Salīdziniet to ar citu: cilvēks-taustiņi-ekrāns. Un jums acu priekšā būs pašlaik notiekošā mutācija, kas iespaidīgi ir pārveidojusi mūsu, cilvēku, pamatpozu.

"Šajā grāmatā A. Bariko ir iejuties historiogrāfa, antropologa un pat kartogrāfa lomā, uzņemdamies pētniecības un rekonstrukcijas darbu, kura apjoms ir patiešām neaptverams. Uzrakstīta kā atšifrēšanas liecība, kas lielā mērā adresēta nākamajām paaudzēm, nevis laikabiedriem, “The Game” piedāvā – arī grafiski! – hronoloģisku, hierarhisku un ģeogrāfisku struktūru digitālajiem izgudrojumiem, kuri pēdējo trīsdesmit gadu laikā pārvērtuši mūsu dzīvi," raksta Paolo Armelli no ietekmīgā Kalifornijas žurnāla “Wired”.

Mēs šobrīd piedzīvojam nevis vienkāršu tehnoloģisko revolūciju, ko veido jauni priekšmeti, bet gan pieredzam garīgas sacelšanās rezultātus. Tiem, kuri šo sacelšanos aizsāka – no interneta pionieriem līdz iPhone izgudrotājam –, nebija skaidra un konkrēta plāna, toties bija aizraujoša un neprātīga iecere: panākt, lai vairs nekad neatkārtotos tādas traģēdijas kā 20. gadsimtā. Nost ar robežām, nost ar visādām politisko un intelektuālo priesteru kastām! Un patiesība – cilvēkam viens no analogās pasaules dārgākajiem jēdzieniem – piepeši kļūst izplūdusi, mainīga, nepastāvīga. Problēmu risināšana tiek padarīta par partijām spēlē, kas paredzēta pieaugušajiem, kuri vienlaikus ir bērni. Jo šī ir Spēle, The Game.