Raidorganizāciju asociācija: Latvijā radītas mūzikas kvotu ieviešana var apdraudēt radio nozari

"Tas būs liels trieciens radio industrijai. Un tas ir apliecinājums, ka šis priekšlikums mērķi nesasniegs. Ja samazināsies auditorija, samazināsies arī ieņēmumi no reklāmām. Līdz ar to samazināsies arī autortiesību maksājumi un šī mūzika tāpat nesasniegs auditoriju,"

Viņa ieskatā, ir jāmeklē citi veidi, kā panākt to, lai sabiedrība vēlētos klausīties Latvijā radītu mūziku un tiktu veicināta tās atpazīstamība. Ķēniņš atzīmēja, ka par to ir runāts arī iepriekš. Viens no piedāvātajiem risinājumiem ir iesaistīt šajā procesā sabiedriskos medijus, jo īpaši šobrīd, zinot, ka jau nākamgad sabiedriskie mediji izies no reklāmas tirgus.