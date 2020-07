Gaidāma lietaina nedēļas nogale? HBO seriāli mākoņainām vasaras dienām

Mēs nevaram izmainīt vasaras lietainās dienas, tāpēc reizēm vajag arī tās sagaidīt ar prieku. Ļaujieties drūmajam noskaņojumam ar vienu no aizraujošākajiem un vienlaikus baisākajiem HBO seriāliem "The Outsider". Seriāla sižets balstīts uz Stīvena Kinga tāda paša nosaukuma šausmu romāna motīviem un tas noteikti skatītājiem brīžiem uzdzīs zosādu. Izbaudiet lietus pilienu skaņu savos logos, kamēr ekrānos sekojat baiso slepkavību izmeklēšanas negaidītajiem pavērsieniem šajā aizraujošajā seriālā.

Savukārt tiem, kuriem nav bail no tumsas, ir jaunais patiesu noziegumu seriāls “I’ll Be Gone in the Dark”. Sekojot rakstnieces Mišelas Maknamaras izmeklēšanas gaitām, sekojot izvarotājam un slepkavam, kuru savulaik dēvēja par Zelta valsts slepkavu (Golden State Killer).