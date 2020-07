Cirka festivāls "Re Rīga!" šogad norisināsies Rīgas centrā un Dzegužkalnā

Drošības apsvērumu dēļ lielākā daļa festivāla izrāžu notiks brīvā dabā. Bez klasiska formāta laikmetīgā cirka izrādēm festivāls piedāvās arī Rīgā vēl nebijušu formātu - beļģu apvienības "Be Flat" parkūra izrādi "Follow Me", kas norisināsies jumtu līmenī virs skatītāju galvām. Mākslinieki aicinās skatītājus akrobātiskā parkūra ceļojumā cauri pilsētvidei - no Merķeļa ielas cauri Rīgas cirkam uz Alfrēda Kalniņa ielu un tālāk cauri pagalmiem uz Elizabetes ielu. Katras izrādes saturu lielā mērā noteiks konkrētais maršruts, ko "Be Flat" izvēlēsies, pauda festivāla pārstāve.