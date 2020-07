Ministrija lūdz Liepājas teātrim aprēķinus par pandēmijas ietekmi uz teātra darbību

Liepājas teātris ir vienīgais profesionālais teātris, kura juridiskais statuss ir pašvaldības, nevis valsts kapitālsabiedrība, tāpēc tiešā veidā saņemt finansējumu no KM, ko valsts aizņēmusies Covid-19 negatīvo seku mazināšana, nav iespējams - KM nevar sniegt teātrim līdzvērtīgu atbalstu kā valsts īpašumā esošajiem teātriem, norādīja Kokale.

Savukārt, lai piesaistītu finansējumu Liepājas teātrim no VKKF atbalsta programmām, pašvaldībai tiek dota iespēja piedalīties tikai vienā no tām, tajā pašā laikā valsts teātriem ir pieejamas vairākas atbalsta programmas, norādīja Deksnis, uzsverot, ka pašvaldība izvērtēs konkrētas atbalsta iespējas un mehānismus teātrim tajā brīdī, kad izdosies saprast, kāds konkrēti ir atbalsts no valsts.