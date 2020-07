Latvijai raksturīgo augļu un ogu tirdzniecība pieaugusi par 67%

Šogad no janvāra līdz martam ārvalstīs realizēto Latvijai raksturīgo augļu un ogu apmērs par 15% pārsniedza to apmēru pērn attiecīgajā laika periodā. Visvairāk pirmajā ceturksnī uz ārvalstīm izvestie Latvijai raksturīgie augļi un ogas bija āboli - 60% no kopējā Latvijai raksturīgo augļu un ogu eksporta apmēra, bumbieri - 29% un brūklenes - 5%.