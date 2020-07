Pēdējie pieci gadi mūzikas hameleona Deivida Bovija dzīvē

Dokumentālā filmā, kas skatāma "LMT Viedtelevīzijā", apkopoti pasaulslavenā un savdabīgā multimāklsinieka Deivida Bovija dzīves spilgtākie notikumi un dzīves pēdējie gadi, kad mākslinieks savā radošajā daiļradē vairāk pievērsās dzīves dziņas un jēgas meklējumiem, nereti pārsteidzot un no jauna fascinējot savus sekotājus. Bovijam ir bijusi liela ietekme uz rokmūzikas un populārās kultūras attīstību. Viņš savā muzikālajā darbībā iedvesmu guva no visdažādāko mākslinieku daiļrades – vai tā būtu mūzika, dzeja, teātris, literatūra, glezniecība, mode, kibermāksla un daudzas citas mākslinieciskās izpausmes. Viņš ir iedvesmojis daudzus jaunos mūziķus un arī pēc savas nāves turpina iedvesmot cilvēkus visā pasaulē, jo savā daiļradē spēja sapludināt robežas ne tikai starp populārās mūzikas žanriem, bet arī tā saucamo augsto mākslu.

HBO dokumentālā filma "David Bowie: The Last Five Years" īpašu uzmanību pievērš tieši viņa karjeras pēdējiem pieciem gadiem. Tas bija periods, kura laikā mūziķa radošā daiļrade cilvēkos izraisīja daudz pārsteiguma, jautājumu – tā fascinēja un izbrīnīja ikvienu viņa mūzikas cienītāju. Mūziķis savā daiļradē ļoti daudz runājis par to, ko nozīmē būt cilvēkam, un, iespējams, tieši viņa dziesmu tekstu patiesums un dziļā nozīme iekaroja tik daudz fanu un klausītāju sirdis visā pasaulē.