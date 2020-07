Bordāns neskata pamatu jauniem valdības lēmumiem saistībā ar Uzbekistānas viesstrādnieku saslimšanu

Vaicāts, vai pēc piecu viesstrādnieku saslimšanas konstatēšanas vajadzētu lemt par aizliegumu viesstrādniekiem no trešajām valstīm ierasties Latvijā, Bordāns norādīja, ka pašlaik nav pamata jauniem valdības lēmumiem, jo atbildīgie dienesti kontrolē situāciju, kā arī nav tik lieli slimības uzplaiksnījumi.

Jau vēstīts, ka arī veselības ministre Ilze Viņķele (AP) norādīja, ka no vienas situācijas ar piecu viesstrādnieku no Uzbekistānas saslimšanu nevar izdarīt secinājumus par tendencēm. Tā politiķe atbildēja uz jautājumu, vai pēc piecu slimu viesstrādnieku konstatēšanas vajadzētu lemt par aizliegumu viesstrādniekiem no trešajām valstīm ierasties Latvijā.