104 gadu vecumā mirusi “Vējiem līdzi” zvaigzne Olīvija de Hevilenda

Slavenā aktrise ir spēlējusi tādās klasiskās Holivudas filmās kā "Robina Huda piedzīvojumi" (The Adventures of Robin Hood, 1938, režisors Maikls Kertics) un "Vējiem līdzi" (1939, režisors Viktors Flemings).

Viņa ir divas reizes ieguvusi Amerikas Kinoakadēmijas balvu kā labākā aktrise – 1946. gadā par lomu filmā “To Each His Own” un 1949. gadā par lomu filmā “The Heiress”. Savukārt par lomu filmās “Vējiem līdzi”, “Hold Back the Dawn” (1941) un “The Snake Pit” (1948) Olīvija de Helivenda trīs reizes nominēta Amerikas Kinoakadēmijas balvai. Kā labākā aktrise filmā “The Heiress” viņa ieguvusi divas Zelta globusa balvas.