Dažu mēnešu laikā policija izņēmusi ievērojamu daudzumu nelegālo ieroču un sprāgstvielu

Viena no Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes prioritātēm ir šaujamieroču nelikumīga aprites apkarošana. Katru gadu tiek veikta pastāvīga kontrole un virkne izmeklēšanas darbību.

Arī šī reize nebija izņēmums – likumsargi ieguva informāciju par personām, kuras, iespējams, nodarbojas ar šaujamieroču, to būtisko sastāvdaļu, munīcijas un spridzināšanas ierīču nelikumīgu apriti Rīgā, Liepājā, Baldones novadā, Dobeles novadā, Jaunjelgavas novadā un Daugavpils novadā.

Izmeklēšanas un operatīvo darbību rezultātā tika noskaidrotas iesaistītās personas – 1957., 1962., 1963., 1970., 1978. gadā dzimuši vīrieši –, kā arī nelikumīgi glabāto priekšmetu atrašanās vietas. Kriminālprocesu izmeklēšanas laikā tika veiktas vairākas kratīšanas dzīvokļos un privātmājās un no nelikumīgās aprites izņemtas trīs pistoles, divi revolveri, 15 karabīnes, 32 šaujamieroču būtiskās sastāvdaļas, 2094 munīcijas, viena rokas granāta, 42 spridzināšanas ietaises, 508 spridzināšanas ietaises sastāvdaļas un četri kilogrami sprāgstvielu.

Šaujamieroču nelikumīgās aprites apkarošana ir ne tikai kārtējās ieroču un to sastāvdaļu glabātuves konstatēšana, bet arī svarīga cīņa ar to glabātājiem, tādējādi novēršot pastāvošos drošības riskus sabiedrībai. Ir ļoti būtiski veikt dažādus pasākumus šaujamieroču nelikumīgās aprites apkarošanas jomā, jo to iespējamās realizācijas sekas var būt arī neatgriezeniskas.