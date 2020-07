Svalbārā reģistrēta rekordaugsta temperatūra

Arhipelāgs atrodas apmēram 1000 kilometru attālumā no Ziemeļpola.

Ziņojumā "The Svalbard climate in 2100" prognozēts, ka siltumnīcas gāzu emisiju dēļ laikā no 2070. līdz 2100.gadam vidējā temperatūra Svallbārā paaugstināsies par 7-10 grādiem.