Lai trūkstošo darba roku problēmu risinātu un vienlaikus veicinātu bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū, Labklājības ministrija izveidojusi vairākas programmas. Tostarp, viens no pasākumiem paredz finansiālu atbalstu jaunu darbinieku pieņemšanai no bezdarbnieku vidus. Pieņemot darbā bezdarbnieku, uzņēmums saņem subsīdiju darba algai 50 % apmērā no darbiniekam noteiktās mēneša atlīdzības, bet ne vairāk kā 430 eiro mēnesī.