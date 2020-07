Lietuvas uzņēmums Covid-19 izplatības ierobežošanai uz laiku nepieņems autovadītājus no Uzbekistānas

Kā norādījis uzņēmuma vadītājs Toms Jurgelevičs, slimības uzliesmojumu, kas konstatēts vienā no trim uzņēmuma Kauņas struktūrvienībām, izdevies ātri lokalizēt, un uzņēmums strādā stabili. Uz laiku apturēta šoferu naktsmītnes darbība, bet no jauna darbā pieņemtajiem autovadītājiem ieteikts veikt testu arī valstī, no kuras viņi ierodas Lietuvā, turklāt viņiem obligāti jāinformē uzņēmuma pārstāvji par savu veselības stāvokli ceļā uz Lietuvu.