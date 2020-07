Kā braukt lētāk nekā ar e-talonu? Atbildi sniedz Mitsubishi Outlander PHEV

Atliek vien paraudzīties apkārt un kļūst skaidrs, ka tā ir "balta" patiesība. Ne jau mašīnas gabarīti nosaka, cik daudz naudas būs jāatstāj benzīntanka kasierim. To nosaka automobilī izmantotās tehnoloģijas - no izmantotajiem materiāliem un to kombinācijām, līdz pat mazākajām spuldzītēm. Jā kādreiz visu automobili varēja izlocīt no viena tērauda loksnes ruļļa, tad šodien autobūve izmanto daudz un dažādu šķirņu tēraudus, kam raksturīgas specifiskas stingrības un svara īpašības. Tas pats attiecas arī uz piedziņas agregātiem. Ja vēl pirms 10 - 20 gadiem visi auto iedalījās dīzeļos un benzīnniekos, tad mūsdienās ražotāju piedāvājumu atšķaidījuši elektromobiļi un hibrīdi, kurus piedevām var iedalīt trīs grupās.