Igaunija varētu ierobežot Ķīnas tehnoloģiju izmantošanu 5G tīklu veidošanā

Kā uzsvēris atbildīgais par Igaunijas valsts kiberdrošības politiku Rauls Riks, Ķīnas tehnoloģijas pieder pie paaugstināta riska kategorijas. Ņemot vērā, ka valsts ne vienmēr spēj kontrolēt tehnoloģiju, tai jāpieņem fundamentāls lēmums attiecībā uz to, vai tā uzticas tam vai citam ražotājam, viņš norādījis.

"Ja kompānijas akcijas tiek kotētas biržā, ja tās pārvaldība ir caurskatāma, ja tā atrodas Eiropas Savienībā, ar to vienmēr var sazināties, vienmēr var ātri un viegli atrisināt problēmas, tad ar šādu ražotāju saistītie riski ir krietni zemāki. Taču, ja kompānija atrodas ārpus ES, nav pārstāvēta biržā un tās vadība nav caurskatāma, riski ir augstāki. Visiem šiem kritērijiem ir sava nozīme," skaidrojis Riks.

Jau ziņots, ka maijā Igaunijas Rīgikogu jaunā redakcijā pieņēma Elektronisko sakaru likumu, kura mērķis ir garantēt, lai telekomunikāciju tīklos nākotnē tiek izmantotas drošas tehnoloģijas no drošiem partneriem. Likuma preambulā bija norādīts, ka 5G tīklu veidošanā nedrīkst piedalīties nedemokrātiskas valstis, kurām ir vara pār to jurisdikcijā esošajiem uzņēmumiem, kā arī uzsvērts, ka lēmumiem informācijas tehnoloģiju jomā jābūt tādiem, lai uz tiem varētu paļauties arī Igaunijas sabiedrotie Ziemeļatlantijas līguma organizācijā.

Valsts aizsardzības komisijas rosinātie likuma grozījumi paredz valdībai tiesības pieprasīt, lai telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmumi sniedz informāciju par izmantotajām iekārtām un programmatūru un pieprasa atļauju noteiktu iekārtu un programmu izmantošanai nolūkā maksimāli samazināt kiberuzbrukumu un politisku manipulāciju iespējamību. Tādējādi paredzēts gādāt, lai sakaru tīklu veidošanā un pakalpojumu sniegšanā tiek izmantotas vienīgi aizsargātas tehnoloģijas no drošiem partneriem. Uzraudzības tiesības likums paredz arī izlūkdienestiem.

Likumprojekts jau pirms pieņemšanas izpelnījās kritiku no "Huawei", kas piedāvā Eiropas valstīm izmantot savas iekārtas 5G tīklam un baidās, ka šādi noteikumi to varētu izspiest no tirgus.